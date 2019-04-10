Mobil platformda strateji oyunları arasında yer alan ve oyuncuları oldukça hareketli bir yapıya sahip olan Mafioso: Gangster Paradise tamamen ücretsiz bir oyundur.

HeroCraft Ltd imzası ile geliştirilen ve tamamen ücretsiz olarak iki farklı mobil platformda oyunculara sunuldu. Oldukça sağlam grafik açılarına sahip olan ve 1’e 1 sıra tabanlı dövüşlere katılacağımız oyunda bizleri geniş bir içerik karşılamıştı. Gangsterlerin başı olmaya çalıştığımız oyunda korkusuz bir suçlu olacak ve karşımıza çıkan rakipleri etkisiz hale getirmeye çalışacağız.

Mobil platformda 50 binden fazla kez indirilen ve her geçen gün kitlesini genişletmeye devam eden yapım, Google Play’de 4.4 gibi bir inceleme alarak oyuncular tarafından ne kadar beğenildiğini gözler önüne serdi.

Dileyen oyuncular hemen Mafioso: Gangster Paradise’i indirebilir ve tadını çıkarabilirler.