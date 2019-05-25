Mobil bulmaca oyunları arasında yer alan Magic Portals Free ücretsiz olarak oynanmaya devam ediyor.

Mobil platformun ünlü isimlerinden olan Asantee tarafından geliştirilip ücretsiz olarak oyunculara sunulan Magic Portals Free günümüzde hem Android hem de İOS platformunda oynanmaya devam ediyor.

60 farklı seviyenin yer aldığı yapımda rengarenk bir atmosfer bizleri beklerken ilerledikçe zorlu seviyeler ile de karşılaşacağız. İlerlemeye dayalı bir sistemin yer aldığı mobil bulmaca oyununda basit arayüzler ve oldukça basit kontroller yer alıyor. İki farklı mobil platformda 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanan yapım Google Play’de 4.3 gibi bir inceleme skor puanına sahip.

Çeşitli efektlere sahip olan yapım rengarenk içerikleri ile oyunculara eğlenceli ve bir o kadar da sürükleyici bir atmosfer bekliyor.