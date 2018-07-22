MagiCats Builder, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz keyifli bir macera oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. Hem mücadele edip hemde zorlu platformları aşmanız gereken oyunda arkadaşlarınıza meydan okuyabiliyorsunuz.

Birbirinden zorlu bölümlerin üstesinden gelmeniz gereken oyunda engelleri aşıyor ve büyük düşmanlarla mücadele ediyorsunuz. Yüksek kaliteli ve eşsiz atmosferiyle dikkat çeken oyunda harika deneyim yaşayabiliyorsunuz. Platformlar arasında ilerleyip puanlar kazanabileceğiniz oyunda yüksek puanlara ulaşarak dünyanın dört bir yanındaki oyunculara da meydan okuyabiliyorsunuz. Boş zamanlarınızı değerlendirmek için tercih edebileceğiniz oyunda farklı karakterleri de kontrol edebiliyorsunuz. Becerilerinizi sergileyebileceğiniz oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Binlerce zorlu bölüme de sahip olan oyunda kendi bölümlerinizi de tasarlayabiliyorsunuz. Macera dolu bölümlerde yeteneklerinizi sergileyebileceğiniz MagiCats Builder oyununu mutlaka denemelisiniz.

MagiCats Builder oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.