Manibux uygulaması ile çocuklarınıza göndereceğiniz harçlıkların nerelere harcandığını iOS cihazlarınızdan kontrol edebilirsiniz.

Ebeveynlerin en titiz ve baskıcı olduğu, olması da gereken konulardan biri çocukların nerelere para harcadığı oluyor. Çocukların güvenliği için kontrol altına alınması gereken bu durumu ebeveynler için avantajlı hale getiren Manibux, harika özellikleri sizlere sunuyor. Çocuğunuz için çıkarttıracağınız ön ödemeli Manibux kartına 7 gün 24 saat boyunca harçlık gönderebileceğiniz uygulamada, kendi cihazlarınız üzerinden hesap hareketlerini incelemeniz de mümkün hale getirilmiş.

Tüm çocuklarınız için ayrı ayrı kart çıkarabileceğiniz ve profillerini iPhone ve iPad cihazlarınıza kaydedebileceğiniz uygulamada, gönderdiğiniz paranın nerelere harcandığını detaylı bir şekilde görebiliyorsunuz. Periyodik olarak para gönderme talimatı verme imkanı da sunulan Manibux uygulamasında size özel indirim ve kampanyalardan faydalanabilmeniz de mümkün. Eğer siz de çocuğunuza verdiğiniz harçlıkların nerelere harcandığını merak ediyorsanız, Manibux uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.