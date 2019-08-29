Mario Kart Tour, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz yepyeni bir mobil aksiyon oyunu olarak ilgi çekiyor.

Nintendo'nun Super Mario Run oyunundan sonra çıkaracağı yepyeni oyunu olan Mario Kart Tour, bu sefer bizi yarış pistlerine götürüyor. Büyük bir eğlenceye dahil olabileceğiniz oyunda aksiyon ve maceraya doyuyorsunuz. Dünyanın farklı bölgelerinde yarışıp arkadaşlarınıza meydan okuyabileceğiniz oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Yarış oyunu severlerin ilgisini çekebileceğini düşündüğüm bu oyunda zorlu engeller ve parkurlar yer alıyor. Aynı zamanda canlı görselleriyle de göz alıcı bir atmosfer sunan Mario Kart Tour, mutlaka denenmesi gereken oyunlardan bir tanesi.

Beceilerinizi iyi kullanmanız gereken oyunda kıyasaıya yarışıyorsunuz. Farklı arabaları kontrol edip daha renkli bir deneyim de yaşayabileceğiniz oyunda harika vakit geçirebileceksiniz. Oyun şu an sadece ön kayıt olarak açıldığı için şu anlık sadece ön kayıt yapabiliyorsunuz. Oyun çıktığında haberdar olmak için kayıt olabilirsiniz.