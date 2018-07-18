Massive Warfare: Aftermath, kara, deniz, hava savaşlarını içine alan online multiplayer oyun. iOS platformunda da ücretsiz indirilebilir olan yapımda aralarında tank, helikopter, hoverkraftın da bulunduğu 20 savaş aracı arasından favorinizi seçip birebir veya takım halinde mücadeleye giriyorsunuz.

TinyBytes tarafından geliştirilen online savaş oyunu Massive Warfare: Aftermath’de aksiyon hiç dinmiyor. Hava, kara, deniz araçları tek bir haritada buluştuğundan savaş esnasında ne zaman nereden neyin geleceğini tahmin edemiyorsunuz. Hiç beklemediğiniz anda bombalar üzerinize yağmaya başlıyor, kaçacak yer arıyorsunuz. Oyun içi sohbet sistemi mevcut. Takım arkadaşlarınızla koordineli ilerleyebileceğiniz gibi tek başınıza da savaşabilirsiniz. Bu arada savaştıkça rütbe atlıyor, savaş aracınızı geliştiriyorsunuz. Gücünüze güç katan öğeler için para harcamanız gerekmiyor, ücretsiz kazanabiliyorsunuz.

Massive Warfare: Aftermath Özellikleri: