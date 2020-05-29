Oynaması ücretsiz olarak yayınlanan oyunlar arasında yer alan Math Land kitlesini artırmaya devam ediyor.

Hem macera hem de eğitici oyun olarak mobil oyunculara sunulan Math Land 500 binden fazla oyuncuya ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Çocuklar tarafından eğlenceli bir şekilde oynanmaya devam edilen ve hemen hemen dünyanın dört bir yanından oyunculara sahip olan Math Land’da matematik soruları yer alacak.

Birinci, ikinci ve üçüncü sınıfa giden oyunculara hitap eden yapımda oyuncular karşılarına çıkan dört işlem soruları çözerek birbirinden farklı adalara yol alacak, korsan olarak altınların yerini bulmaya çalışacaklar.

Dört işlemleri yaparak ilerlemeye çalışacağımız oyun içerisinde eğlenceli bir yapı ve sürükleyici bir oynanış oyuncuların karşısına çıkacak.