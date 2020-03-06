Men in Black: Galaxy Defenders, Siyah Giyen Adamlar filminin resmi mobil oyunu. Sony’nin Android ve iOS platformuna ücretsiz çıkardığı Siyah Giyen Adamlar oyunu, FPS türünde. Uzaylılarla savaşa sürükleyen aksiyon yüklü mobil oyunları seviyorsanız, Türkçe dil desteğiyle gelen uzaylı avı oyununa bayılacaksınız. iOS için de ücretsiz!

Men in Black (Siyah Giyen Adamlar) serisinin resmi oyunu Men in Black: Galaxy Defenders, adından da tahmin edeceğiniz üzere gezegene saldıran uzaylıları durdurmaya çalıştığınız yüksek tempolu bir oyun.

Söz konusu uzaylılar olunca silahlar da fütüristik oluyor. Güçlü plazma patlayıcılarından gürültülü kriket silahına birçok silahınız var ve oyun ilerledikçe cephaneliğiniz artıyor. Uzaylılarla mücadele eden ajanlar arasında insanlar olanlar da var, uzaylı olanlar da… Galaksiler arası işgalcilerle mücadele etmek için onlara katılıyorsunuz. Bu arada farklı oyun modları var. Tek oyunculu hikaye modu, bölüm sonu canavarı savaşlar, PvP ve arena oynanabilir modlar arasında. Takım da kurabiliyorsunuz.