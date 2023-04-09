Valorant Crosshair Kopyalama Nasıl Yapılır?

Valorant, Crosshair kopyalama işleminin yapılabilmesini sağlıyor. Üstelik bu işlem çok pratik bir şekilde tamamlanabiliyor. Riot Games tarafından sunulan FPS oyununda başka bir oyuncunun tercih ettiği crosshair'i kullanmak isteyen kişiler için bir rehber hazırladık.

Nişangâh, her çevrim içi tabanlı FPS oyununda olduğu gibi Valorant'ta da büyük bir öneme sahip. Bunun sebebi ise nişangâhın oyun performansına doğrudan etki etmesidir. Dolayısıyla oyun tarzınıza en uygun crosshair, daha iyi oynamanıza yardım edecektir.

En iyi ücretsiz FPS oyunları arasında bulunan Valorant, crosshair ayarları konusunda oyunculara birden fazla yöntem sunuyor. İster nişangâhı kendinize göre ayarlayabilir isterseniz başka birinin nişangâhını kullanabilirsiniz.

Eğer maç esnasında bir oyuncunun tercih ettiği nişangâhı beğendiyseniz ve aynısını kullanmak istiyorsanız bazı adımlar uygulamanız gerekiyor. Peki, Valorant nişangâh kopyalama işlemi nasıl yapılır?

Valorant Crosshair Kopyalama Adımları

Oyunu açın.

Bir maça girin.

İzleyici moduna geçin.

Nişangâhını kopyalamak istediğiniz oyuncuyu izleyin.

Sohbet kısmına oyun Türkçeyse "/nk", İngilizceyse "/cc" komutunu yazın.

Enter tuşuna basın.

Ayarları açın.

Nişangâh bölümünü görüntüleyin.

"Nişangâh Profili" kısmından crosshair'i seçin.

Valorant FPS ve ping gösterme işlemlerinin yanı sıra nişangâhın kopyalanmasına da imkân tanıyor. Valorant oyununda cross kopyalama işlemini yapabilmek için öncelikle bilgisayarınızda yüklü olan oyunu açın ve ardından bir maça katılın. Kopyalama işlemi yapabilmek için izleyici modunda olmanız gerekiyor.

Nişangâhını kopyalamak istediğiniz oyuncuyu izleyin. Bu esnada sohbet kısmına bir komut girmeniz gerekiyor. Eğer oyununuz Türkçeyse /nk komutunu, İngilizceyse /cc komutunu yazın ve hemen ardından Enter tuşuna basın.

Söz konusu adımı uyguladığınız takdirde sohbet ekranında nişangâhın kopyalandığına ilişkin bilgilendirme mesajıyla karşılaşacaksınız. Bu, nişangâhın kopyalandığını gösterir. Bir sonraki adımda oyunun ayarlar menüsünü görüntüleyin.

Ayarlar sayfasında konumlanan Nişangâh bölümünü açın. Kopyalanan crosshair'e "Nişangâh Profili" kısmından ulaşabilirsiniz. Söz konusu seçeneği seçmeniz hâlinde artık nişangâh değişmiş olacaktır. Böylelikle beğendiğiniz crosshair ile oynamaya devam edebilirsiniz.

Bu yazıda Valorant oyununda cross kopyalama işleminin nasıl yapıldığını açıkladık. Rehberimizde yer alan adımları uygulayarak çok pratik bir şekilde işlemi tamamlayabilir ve bu sayede crosshair ayarı için uzun süre boyunca uğraşmak zorunda kalmazsınız.