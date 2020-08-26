Mercado Pago uygulaması iOS işletim sistemine sahip cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir finans uygulamasıdır.

Şimdi fatura ve kartlara dokunmadan ödeme ve alışveriş yapabilmeniz için bir uygulama var. QR kodunuzu veya ödeme bağlantınızı whatsapp, sosyal ağlar, sohbetler ile paylaşın ve müşterilerinize basit, hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşın. İşte bu uygulama sayesinde yapabilecekleriniz:

- Faturalarınızı ve vergilerinizi ödeyin: telefon faturaları, elektrik, su, doğalgaz ve daha fazlası.

- Cep telefonunuzda şarj dengesi.

- Maliyet ödemeden arkadaşlarınıza veya başka birine para gönderin.

- Favori konumlarınızı alışveriş, hızlı eczaneler, süpermarketler, benzin de QR kodları ve erişim indirimler tarama ile ödeyin.

- Çevrimiçi dijital hizmetler satın alın: Cinépolis, Xbox, Nintendo, PlayStation ve daha fazlası (yalnızca Meksika'da mevcuttur).

- Ups şarj dengesi (sadece Arjantin'de mevcuttur).

Buna ek olarak, tüm ödemelerinizle market puanları ekleyin ve en sevdiğiniz mekanlarda indirim alın. Gizlilik konusunda güvenebileceğiniz ve sizi asla yarı yolda bırakmayacak pratik bir uygulamadır.

Tüm bu imkanlardan yararlanmak istiyorsanız uygulamayı ücretsiz olarak indirebilirsiniz.