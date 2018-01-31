Metal Fist, süper güçlere sahip karakterlerle arena dövüşlerine girdiğiniz, aksiyon dozu yüksek süper keyifli bir mobil oyun. Grafiklerin üst düzey tutulduğu online dövüş oyununda kas yığının oluşan devlerden masum görünen kız savaşçılara, sokak serserilerinden büyücülere birçok karaktere sahipsiniz. Kendi dövüş stilleri olan ve özel silahları olan karakterleri buluşturan bu oyunu kaçırmayın derim.

iOS platformunda da ücretsiz indirilmeye açılmasıyla şaşırtan online arena dövüş oyunu, iPhone ve iPad’de oynadığım süper kahramanlı aksiyon oyunları arasında en iyisi. Karakter çeşitliliğinden modellemesine, arenalardan modlara dört dörtlük hazırlanmış bir dövüş oyunu bizlerle. Çılgın silahlarla donatılan karakterlerle dövüşürken arenada objeleri de kullanabiliyorsunuz. Etrafınızda aslında tuzak olarak koyulmuş objeleri rakibiniz üzerinde deneme, her şeyi fırlatma özgürlüğüne sahipsiniz. Multiplayer modda oynarsanız rakipleriniz sizin gibi gerçek oyuncular oluyor ve haftalık düzenlenen turnuvalarda başarı elde etmek için kapışıyorsunuz. Tek oyunculu moda geçtiğinizde finali etkili boss’larla yapacağınız zorlu görevleri almış oluyorsunuz.

Metal Fist Özellikleri: