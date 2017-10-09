Miaow, kedilerle oynamayı seven çocuğunuz, küçük kardeşiniz için indirebileceğiniz sanal hayvan bakma oyunu. Artırılmış gerçeklik (AR) desteği sayesinde sevimli kediyle odanızın veya bahçenizin dilediğiniz bir yerinde oynayabiliyorsunuz. İsterseniz yürüyüş yaparken onunla oynayın. Onunla nasıl vakit geçireceğiniz size kalmış.

Evde yer müsait olmadığından veya başka bir sebepten ötürü kedi beslemeye sıcak bakmıyor ancak ısrarcı olan çocuğunuzu da kırmak istemiyorsanız, Miaow’u iPhone / iPad cihazınıza indirin. Diğer sana hayvan bakma oyunlarından farklı olarak kediyle gerçekte olduğu gibi etkileşime girmenize izin veren artırılmış gerçeklik oyunu tamamen ücretsiz. Oyunun görsellerinde gördüğünüz kediyle oyuna başlamak için tek yapmanız gereken; diğer AR oyunlarındaki gibi bir yüzey seçimi yapmak. Yüzey, kedinizin duracağı nokta oluyor. Yeri ayarladıktan sonra önüne lazerli kalem tutup onu çılgına çevirmek, kedi mamasıyla beslemek, patilerini kaldırmasını istemek dahil pek çok şey yapabiliyorsunuz.