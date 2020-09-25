Mini Football iOS futbol oyunu, kolay oynanabilir olması, detaylara boğmamasıyla FIFA, PES, Dream League Soccer gibi klasiklerden ayrılıyor. Miniclip’in ilk olarak Android platformunda indirmeye açtığı futbol oyunu, bir iki maç yapıp bırakabileceğiniz diğer bir deyişle gündelik bir oyun. Futbolu seviyor, kontrolleri zor buluyorsanız Miniclip tarafından geliştirilen Mini Football oyununu denemelisiniz.

Ufak boyutlu yüksek kalitede grafikler sunan, oynaması basit süper eğlenceli bir mobil futbol oyunu Mini Football. Oyuncular, takımlar, stadyumlar gerçek değil ancak grafikler o kadar kaliteli, detaylar o kadar çekici ki gerçekçiliği aramıyorsunuz. Farklı logolar, formalar, şortlar, çoraplar, kramponlar, toplar… 100’ün üzerinde özelleştirilebilir seçenek ile rüya takımınızı kurup lig mücadelesine giriyorsunuz. Gittikçe büyüyen, daha coşkulu taraftarları ağırlayan, daha etkileyici stadyumlar açılıyor. İster kendi sahanızda oynayın, isterseniz de dış sahada… her oyun farklı hissettiriyor. Sıralamada yükselerek muhteşem ödüller kazanıyorsunuz.

Mini Football İndir iOS