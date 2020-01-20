Favori şampiyonu zafere taşı! Bu hızlı, tempolu, gerçek zamanlı stratejide güçlenin, mucizeler yaratın ve MINIature dünyasında destansı savaşlara komuta edin. Dünyanın dört bir yanındaki oyuncularla bire bir savaşın!

Tinyverse, “MINImax” adlı eski bir antika dükkanının derinliklerine gizlenmiş küçük bir evren. Tinyverse'de iki alem hegemonya için sürekli savaşıyor. Çok güçlü varlıkların savaşa gelmesini ve sonsuz savaşlarının dengesini bozmasını beklemeyin. Küçük komutanlarınızın savaş alanına atıp özel yeteneklerini kullanarak ordularını yönetmelerine yardımcı olun.

MINImax Tinyverse savaşları hızlı, dinamik ve kazananı belirlemek 4 dakika kadar sürebilir. Şampiyonunuzun artan gücü, minik ordunuz ve güçlü mucizelerle rakibinizin savunmasını yok edin. MINImax Tinyverse'te şimdiye kadarki en iyi kombinasyonlarla kendi ekibinizi oluşturun.