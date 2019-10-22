Mirage Memorial Global

İnsanlık tarihinin bitişinden bu yana yirmi bin yıl geçti ve sonunda uyandın. Tarihteki önemli figürlerden alınan DNA ile diriltilen 100’den fazla hizmetçi cesaretle toplandı. Şimdi sunucularını yöneterek zaman kapısını yeniden aç ve düşmana karşı savaşarak Serap Anıtı’nı kurtar!

Serap Anıtındaki her ustanın özel arka odası vardır, orada özel hikayeler, hizmetçilerle yakın etkileşimler veya onları kafeye veya kaplıcaya davet edebilirsin Maceranda dünyanın tüm bölgelerinden rakiplere meydan oku, dünyanın şampiyon oyuncusu ol. Yüksek özgürlük derecesiyle sosyal sistemde dünya çapında oyuncularla iletişime geç.

Hizmetçiler asla tek savaşmaz, çünkü paralı askerler kazanmalarına yardım eder. Hizmetçilerin için özel silahları oluşturabilirsin ve taktiksel gönderim yaparak özgürce kazan.