Assassin's Creed Mirage çıkışını yaptı ve oyuncuların aklında pek çok soru işareti oluşmaya başladı. Köklerine dönme iddiasıyla yola çıkan Mirage, hem önceki 3 oyuna benzemesiyle hem de ilk oyuna öykünmesiyle kafalarımızı biraz karıştırdı.

Assassin's Creed Mirage nasıl bir oyundur biraz inceleyelim dedik. Eğer oyunu henüz satın almadıysanız bu yazımız işinize yarayabilir. İşte Assassin's Creed Mirage hakkında bilmeniz gerekenler.

Assassin's Creed Mirage Türkçe Olacak Mı?

Oyuna resmi bir Türkçe dil desteği gelmesi söz konusu değil ancak Assassin's Creed Mirage Türkçe Yama Nasıl Yapılır? isimli yazımızda da belirttiğimiz gibi oyunun Türkçe yaması mevcut. Dilerseniz oyuna yama yükleyerek Türkçe altyazı ile oyunu oynayabilirsiniz.

Assassin's Creed Mirage Nerede Geçiyor?

Bu oyunda Orta Doğu’dayız. Bağdat’ta geçen bu oyunda genel olarak ilk oyunun atmosferi yakalanmaya çalışılmış. Eğer Orta Doğu motifleri ile bezeli bir Assassin's Creed oyunu arayışındaysanız Mirage sizin için iyi bir oyun olabilir.

Assassin's Creed Mirage Ne Anlatıyor?

Önceki oyundan tanıdığımız Basim’in hikayesine odaklandığımız bu oyunda genç bir sokak hırsızının başına gelenlere tanıklık ediyoruz. Suikastçi tarikatının derinliklerine giriyoruz ve Bağdat’ın sokaklarında bir takım cevaplar arıyoruz.

Assassin's Creed Mirage Kaç Saat Sürüyor?

Howlongtobeat.com’un verilerine göre Mirage’ın ana hikayesi 10-12 saat uzunluğunda. Yan görevlerle ve ekstralarla birlikte 20 saate yakın bir oyun süresi elde edebilirsiniz.

Önceki Assassin's Creed oyunlarına kıyasla çok daha kısa bir oyun olan Mirage zaten bu yönüyle öne çıkıyor. Pek çok oyuncu önceki Assassin's Creed oyunlarının gereksiz uzun olduğundan şikayetçiydi. Yapımcı Ubisoft bu sorunun farkına varmış ve Mirage’i buna göre kurgulamış.

Assassin's Creed Mirage Ne Zaman Çıkacak?

Assassin's Creed Mirage 5 Ekim 2023 tarihinde piyasaya çıktı. Oyun dünyasının oldukça çalkantılı bir döneminde çıkış yapan Mirage bakalım beklentileri karşılayabilecek mi?

Assassin's Creed Mirage Ertelendi mi?

Esasında Assassin's Creed Mirage’in 2024 yılında piyasaya çıkması düşünülüyordu ancak tahmin ettiğimizden daha hızlı bir şekilde piyasaya oyununu sunan Ubisoft oyununu ertelemek istemedi.

Assassin's Creed Mirage Kaç GB?

Assassin's Creed Mirage PC’de 40 GB yer kaplıyor. Mirage, günümüz oyunları düşünüldüğünde oldukça kabul edilebilir bir depolama alanı talep ediyor.

Assassin's Creed Mirage Kaç Dolar?

Assassin's Creed Mirage’ın standart sürümü 49.99 $ karşılığında alınabiliyor. Günümüz AAA oyunlarının pek çoğu 69.99 $ talep etmeye başladı. Assassin's Creed Mirage önceki oyunlarına kıyasla çok daha küçük bir oyun olduğu için böyle bir fiyatlandırmayı uygun görmüş.

Mirage’ın ülkemizdeki fiyatı ise 849 ₺.

Assassin's Creed Mirage hakkında paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz Mirage’i oynadınız mı? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.