Yumruklar, tekmeler ve gizlilik ile dolu bir maceraya hazır mısın? Gizlice oynayın, parkur hileleri yapın ve tüm korumaları indirmek için yumruklarınızı kullanın. Yeni dünyalara seyahat edin, taşlar toplayın ve delme gücünüzü güncelleyin.

Bu eğlenceli ve şaşırtıcı derecede rahatlatıcı oyunda yeteneklerinizi test edebilirsiniz. Güçlü darbelerinizi nereye vuracağınızı seçin, kendiniz tutun ve maçı kazanmak için rakibinizin yumruklarından kurtulun.

Yüksek güvenlikli yerlere gizlice gidin, binalara tırmanın, korumaları devre dışı bırakın, görevi tamamlayın ve tahliye edin. Süper gücünüzü ortaya çıkarabilir ve herkesi yenebilir misiniz?

Çekiç gibi güçlük yumruklar at: Düşmanları dışarı attığınızda rakiplerinizin sahadan uçmasını izleyin. Bu eğlenceli turnuvada ne kadar ileri gidebilirsin? Düşmanı öldürmek için bir dizi ezici darbeler indirin. Şimdi Mister Punch'ı indirin ve yeni ve heyecan verici bir gizlilik, aksiyon macerasına dalın.