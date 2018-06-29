Mobilet uygulaması iOS cihazlarınızdan ilgi alanlarınıza uygun birçok farklı güncel etkinliği sizlere sunuyor.

Aynı aktiviteleri yapmaktan sıkıldıysanız ve hayatınıza biraz renk katmak istiyorsanız, Mobilet uygulamasında bulacağınız etkinliklere göz atmanızı tavsiye ediyoruz. İlgi alanlarınıza uygun sıralanan etkinlikleri ve detaylarını inceleyerek sevdiklerinizle güzel vakit geçirebileceğiniz bir plan yapabileceğiniz uygulamada, yerinizden kalkmadan bilet satın alma işlemlerini de gerçekleştirebilirsiniz.

Mobilet kullanan arkadaşlarınızı etiketleyerek çeşitli etkinlikler için rezervasyon yapabilme imkanı sunan Mobilet uygulamasında, satın aldığınız biletleri e-bilet şeklinde görüntüleyerek etkinlik alanında hız kazanabilirsiniz. Spor, konser, tiyatro ve kültür-sanat gibi kategorilerde sunulan etkinliklere katılmak ve online bilet satın almak istiyorsanız, Mobilet uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.