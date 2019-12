PlayStation 4 (PS4) Kurulumu Sonrası Yapılması Gereken 6 Şey

PlayStation 4 satın aldınız, kurulumunu da gerçekleştirdiniz ancak nereden başlayacağınızı bilmiyorsunuz. Yeni başlayanlar için PlayStation 4 rehberimizde PlayStation 4 kurulumunu yaptıktan sonra yapılması gerekenlere değindik. Yeni PlayStation 4 oyun konsolunuzdan en iyi şekilde yararlanmak için kesinlikle yapmanız gereken 6 şey bu yazıda.

Dünyanın en çok satan oyun konsoluna artık sahipsiniz! PS4 konsolunu kutusundan çıkarıp hemen kuruluma geçtiniz. Birkaç dakika içerisinde konsolunuz evinizin en güzel köşesine kuruldu, kullanılmaya hazır ancak bir sorun var; nereden başlayacağınızı bilmiyorsunuz. PlayStation 4’ünüzle yapabileceğiniz birçok şey var. Gelin birlikte bunlara göz atalım.

Özelleştirme: Eşsiz bir konsol yaratın!

Aylardır, belki de yıllardır düşlediğiniz oyun canavarı artık sizin. Özelleştirme yapmanız gereken ilk şey olmalı. O konsolun size ait olduğunu herkes bilmeli. PS4’ünüzü eşsiz hale getirmenin birkaç yolu var. Bazı aksesuarlar satın alabilirsiniz veya dashboard’a varsayılandan farklı bir görünüm kazandıracak özel bir tema ayarlayabilirsiniz. Özel bir profil resmi de ayarlayabilirsiniz. PS4 oyun deneyiminizi değiştirmenin yolları neredeyse sınırsızdır, hemen ana menüye girin ve seçenekleri keşfedin!

Uygulamalar: Eğlence uygulamalarını keşfedin

Muhtemelen oturma odanızın en güzel köşesinde eğlence kaynağı olarak yerini alan PS4’ü eğlence aracı haline getiren tek şey oyunlar değil. PlayStation 4’ünüz için filmden televizyona, spordan müziğe birçok uygulama mevcut. PlayStation Store’a gidin, Uygulamalar’ı seçin ve favori uygulamalarınızı konsolunuza indirerek eğlenceyi oradan sürdürün.

Demolar: Harika oyunları ücretsiz oynayın

PlayStation 4 özelinde değil, konsol oyunlarının fiyatı yüksektir. PlayStation Store üzerinden PS4 oyunlarına göz attınız, bütçenizi aştığından vazgeçtiniz. Black Friday gibi dönemsel indirimleri değerlendirebilirsiniz ancak yine de bütçenizi aşarsa ücretsiz demolar var. Ücretsiz indirilip oynanabilen demoları küçümsemeyin; arada PES, FIFA, Need For Speed (NFS) gibi AAA oyunlar da yayınlanıyor. PlayStation Store’da Demolar alanına gidererek tüm ücretsiz oyunlara göz atabilirsiniz.

PlayStation Plus: Oyun kütüphanenizi genişletin

Kesinlikle değerlendirmeniz gereken bir şey de Sony’nin Xbox Live Gold’una benzeyen ücretli abonelik hizmeti PlayStation Plus hesabına kaydolmak. Kütüphanenizdeki oyunların sayısını artırmanın en kolay ve hesaplı yoludur PlayStation 4 Plus üyeliği. PlayStation Plus üyesi olarak büyük indirimlere ve ücretsiz oyunlara erişiminiz olur.

Canlı Yayın: Yayıncılardan neyiniz eksik?

PlayStation oyunlarını ne kadar iyi oynadığınızı insanlara da göstermek istiyorsunuz ancak yayın yapmanın pahalı olacağını düşündüğünüzden vazgeçtiniz. Durun, PlayStation’da canlı yayın yapmak ücretsiz! Özel bir donanım ve yazılıma sahip olmanız gerekmiyor. Canlı yayın açmak için tek yapmanız gereken DualShock’unuzdaki paylaş düğmesine basmak. Oyunu Yayınla’yı seçip ardından canlı yayın açacağınız platformu (Twitch, YouTube, Dailymotion) seçin. Artık, destansı zaferlerinizi, ezici yenilgilerinizi binlerce, yüzlerce belki de milyonlarca kişi görecek.

PlayStation App: Konsolunuzu telefondan yönetin

Evden uzakta olmanız PlayStation’ınızdan da uzak kalacağınız anlamına gelmiyor. Sony’nin ücretsiz olarak yayınladığı PlayStation uygulaması sayesinde Android veya iOS cihazınızdan da bağlı kalabilirsiniz. Çok iyi tasarlanmış ufak boyutlu bir uygulama. Bildirimler, durum güncellemelerini telefonunuzdan takip edebiliyor, arkadaşlarınızla mesajlaşabiliyor, hatta oyun satın alıp doğrudan PS4’ünüze indirilmesini sağlayabiliyorsunuz. Eve geldiğinizde beklemeye gerek kalmadan direk oyuna başlayabilirsiniz.

Yeni PlayStation 4’ünüzle yapabileceğiniz birçok şey var. Nereden başlayacağınıza dair birkaç fikir paylaştık. PlayStation deneyiminizi uygun gördüğünüz gibi kişiselleştirin ancak en önemlisi eğlenin. Eğlence dünyasına girin, her şeyi keşfedin, arada sırada oyun oynamayı da unutmayın!