Monkey Ropes, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz sürükleyici ve zorlu bir beceri oyunu olarak karşımıza çıkıyor.

Retro tarz piksel piksel grafikleri ve sürükleyici etkisiyle ön plana çıkan Monkey Ropes oyununda macera durmak bilmiyor. Son derece keyifli bir oynanışa sahip olan oyunda dikkatli olmalı ve tüm zorlukların üstesinden gelmelisiniz. Platform tarzı bir oynanışa sahip olan oyunda zorlu engeller ve düşmanlar yer alıyor. Reflekslerinizi sınayabileceğiniz oyunda arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz. Zorlu düşmanlardan da kaçarak ilerlemeniz gereken oyunda gizemli mağaraları keşfedebilirsiniz. Farklı karakterleri de kontrol edebileceğiniz oyunda basit kontroller yer alıyor. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız Monkey Ropes sizleri bekliyor.

Monkey Ropes oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.