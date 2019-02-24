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Monster Defense King 1.0.3 (ios)
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  4. Monster Defense King - iOS İçin Strateji Oyunu

Monster Defense King

1.0.3
ios
Monster Defense King
ÜCRETSİZ
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Ömer Dursun
Ömer Dursun -

Canavar yetiştir, güçlendir ve karşı takımı yen.

Canavarlar ve kahramanlar ekibini savaşa yönlendir. düşmanları yok etmek için farklı karakterlerin eşsiz yeteneklerini kullan. iPhone ve iPad'de oynanabilen bu heyecan verici oyunda seni bekleyen düşman ordularına karşı dinamik savaşlara hazır ol. 

 Eşsiz yeteneklere sahip kendi canavar koleksiyonunuzu toplayın. Savaş alanında canavarları toplayın ve çeşitli silahlar, yetenekler ve büyülerle düşmanları yok edin. Karakterlerinizin gücünü ve kazanma şansınızı arttırmak için laboratuvarda araştırma yapın. Ağ bağlantısı gerektirmeyen bu strateji oyununda gücünüzü gösterin.

Laboratuarda gücü ve savaş kapasitesini arttırmak için çeşitli araştırmalar bulunmaktadır. Eşsiz becerilere sahip çok sayıda canavar var. Bunları araştırmalarda güçlendirebilirsiniz.

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