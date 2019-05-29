Android ve İOS platformunda 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanan Mr Love: Queen's Choice ücretsiz bir rol oyunu olarak karşımıza çıktı.

Başarılı yayıncı ve geliştirici olan Elex tarafından oyuncuların beğenisine sunulan Mr Love: Queen's Choice, İngilizce ve Japonca dil seçeneklerine sahip. Seslendirmeler ile oyunculara sürükleyici bir hikaye sunacak olan yapımda oyuncular genç bir kızın tüm hayatına tanıklık edecek, yeni karakterler ile tanışacak ve onlarla sohbet etme fırsatı elde edecekler.

Yüksek kaliteli grafiklerin yer aldığı yapımda oyuncular ilginç bir hikaye eşliğinde oyun içerisinde ilerleyecekler. Oyun içerisinde hem dişi hem de erkek farklı seçilebilir karakterler de yer alacak. Bu karakterlerin her biri farklı hikayelere sahip olacak.