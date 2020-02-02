Kendi tasarladığınız platformlarda yarışarak çeşitli engelleri ve tuzakları aşmak için mücadele edeceğiniz Mr Maker Level Editor, Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz ve sıkılmadan oynayacağınız eğlenceli bir oyundur.

İlginç düzeneklerden oluşan düşündürücü parkurları ve zeka geliştirici bölümleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, türlü malzemelerden ve çeşitli objelerden yararlanarak oluşturacağınız parkurlarda yarışarak çıkışa ulaşmak için mücadele etmek ve altın toplayarak seviye atlamaktır.

Kare bloklar halinde parsellere ayrılan karmaşık parkurlarda yarışarak dilediğiniz düzeneği oluşturabilir ve çıkışa ulaşmanın en kısa yolunu bulabilirsiniz. Platformdaki altınları toplayarak yolunuza devam edebilir ve seviye atlayarak yeni malzemelerin kilidini açabilirsiniz.

Oyunda engelleri aşarak parkurda ilerlemek için kullanabileceğiniz tuğla, tahta, demir, yay, hareketli duvar ve daha onlarca farklı malzeme yer almaktadır. Ayrıca farklı kombinasyonlarda kurabileceğiniz sayısız düzenek ve platform bulunmaktadır.

Aksiyon ve macera oyunları arasında kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak sunulan Mr Maker Level Editor, sürükleyici özelliği ile sıkılmadan oynayacağınız eşsiz bir oyundur.