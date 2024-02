Palworld: Nasıl Hızlı Level Atlanır?

Çıkışının üzerinden zaman geçmesine rağmen hala oynanan Palworld 2024’ün en çok oynanan yapımlarından biri oldu. İnsanlar tekrar tekrar oynamak istiyor ve yepyeni şeyler deniyorlar. Eğer ilk oynayışınızsa fark etmiş olabileceğiniz bir şey var. Bazen çok yavaş level atlıyorsunuz gibi hissedebilirsiniz. Peki Palwolrd’de nasıl hızlı level atlanır? Gelin sizin için yanıtlayalım.

Esasında Palworld’deki hemen hemen her şey sizin level’ınızı artırır. Bir şeyler üretmek, kaynak toplamak, savaşmak… Kısaca oyunda yapacağınız her şey size tecrübe puanı verir ve dolayısıyla seviye atlamanıza yardımcı olur ancak fark edebileceğiniz üzere bu tarz şeyler bir noktadan sonra level atlamak için yeterli olmamaya başlar.

İşte tam da bu noktada bir şeyleri farklı yapmanız gerektiğini anlarsınız ve kendiniz bu yazıda bulursunuz. Palworld’deki bir şey size çok hızlı level atlatabilir, o da ne mi?

Palworld Hızlı Level Atlama

Palworld’deki en hızlı level atlama yöntemi Pal toplamaktır. Oyundaki her Pal’ı 10 kere topladığınızda size epey bir tecrübe puanı verir. Her birinde yüksek miktarda tecrübe puanı alırsınız. 10 tane topladıktan sonra ise neredeyse tecrübe vermeyecek noktaya gelir ancak her türden Pal’ın ilk 10’unu toplamak epey tecrübe puanı verir.

Diğer aktivitelerin aksine Pal toplamak her seviyede işe yarar. Örneğin 48 level olsanız bile 10’ar Pal toplayarak epey iyi tecrübe puanı kazanabilirsiniz. Hem de yakaladığınız Pal’ın seviyesinden bağımsız olarak. Yani 48 level olduğunuzda 5 level Pal bile yakalasanız çok iyi tecrübe puanı kazanırsınız.

Palworld’de hızlı level atlamak için her türden 10’ar tane toplamanız faydanıza olacaktır. Genel olarak Pal toplama macerası keyifli olsa da size eğlenceli gelmiyorsa ya da bu işi daha hızlı halletmek istiyorsanız bunun için bazı modlar olduğunu da hatırlatalım.

Tabii ki Pal yakalamak için Pal Sphere gerekiyor. Oyunun hangi noktasında olursanız olun Pal Sphere üretmek her zaman faydanıza olacaktır. Palworld rehberimizde de bahsettiğimiz üzere sürekli yanınızda Pal Sphere taşımanız büyük öneme sahip. Hem size lazım olan Pal’ları bulmak yakalamak için hem de hızlı level atlamak için bol bol Pal Sphere taşımak çok önemli.

Palworld level atlama ve hızlı level atlama konusu ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Sizler Palworld oynadınız mı? Palworld oynamayı düşünüyor musunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.