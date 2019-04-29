Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun tutkunlarına hizmet veren ve macera dolu bölümleri ile dikkat çeken Mr. Meat: Horror Escape Room, kasabada yaşayan ve komşularınızdan biri olan seri katilin, öldürmek için kaçırdığı rehineleri kurtarabileceğiniz sıra dışı bir oyundur.

Etkileyici grafik tasarımı ve gerçekçi karakterleri ile oyun severlere benzersiz bir deneyim yaşatan bu oyunda yapmanız gereken, zombi ruhlu bir katilin peşine düşerek rehineleri kurtarmak ve görevleri tamamlamaktır. Komşunuz olarak bildiğiniz bu seri katil, insanları yakalayarak parçalara ayırıyor ve etlerini yiyor. Kanlarını içerek güç topluyor ve daha fazla insanı kaçırıyor. Katilin yaşadığı ürkütücü eve girerek rehin alınan insanları kurtarmalı ve çıkış yolunu bularak bölümleri tamamlamalısınız. Maceraya doyabileceğiniz ve sıkılmadan oynayabileceğiniz kaliteli bir oyun sizleri bekliyor.

Oyun içerisinde onlarca ürkütücü mekan ve rehineleri bulmak için çözebileceğiniz birçok bulmaca yer almaktadır. Bulmacaları çözerek rehinelerin izini sürebilir ve onları kurtarabilirsiniz.

Yüz binlerce oyuncunun vazgeçilmezi olan Mr. Meat: Horror Escape Room’a ücretsiz olarak ulaşabilir ve eğlenceli anlar geçirebilirsiniz.