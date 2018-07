My Holiday Car, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eşsiz bir mobil yarış oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. Farklı arabaları kontrol edip dilediğiniz gibi tur atabileceğiniz bir oyun olan My Holiday Car ile gerçekçi sürüş deneyimi yaşayabiliyorsunuz.

Yarış oyunlarını sevenlerin beğenerek oynayabileceği harika bir oyun olarak nitelendirebileceğim My Holiday Car, büyük bir şehirde dilediğiniz gibi gezinti yapabileceğiniz bir oyundur. 10 farklı arabaya sahip olan oyunda kontrol ettiğiniz arabaları özelleştirebiliyor ve eşsiz görünümlere kavuşmalarını sağlayabiliyorsunuz. Boş zamanlarınızda da oynayabileceğiniz bir oyun olma özelliği taşıyan My Holiday Car, yüksek kaliteli grafikleriyle de dikkat çekiyor. Eğlenceli vakit geçirmek istiyorsanız mutlaka denemeniz gereken bir oyun olarak nitelendirebileceğim My Holiday Car, sizleri bekliyor. Realistik kontrolleriyle de dikkat çeken oyunda gerçekçi bir sürüş deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Farklı oyun modlarına da sahip olan oyunda diğer arabalarla yarışabiliyor ya da dilediğiniz gibi şehirde gezinti yapabiliyorsunuz.

My Holiday Car oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.