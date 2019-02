My Little Pony Pocket Ponies Android'de oynanabilen macera, arcade oyunudur. Twilight Sparkle ve sevdiğiniz My Little Pony karakterlerini School of Friendship'te birleştirmek vakti geldi. Yeni bir öğrenci olarak Pocket Pony Şampiyonasına katılın ve saldırıya hazır olun.

Her yerde zıplayan topları almak için bariyerler ve duvarlardan atlayın. Hızlı tempolu arcade mücadelelerinde düşmanları yenmek için Cep Ponies'in sihrini çözün ve görevleri geçerek karakterlerinizin level'larını yükseltin. Bu arcade oyununda atış açınız saldırgan stratejinizin anahtarı olacağını unutmayın.

Cutie Mark Crusaders veya Mane Six gibi benzersiz Pocket Ponies'leri toplayın ardından bunları School of Friendship'te keşfedin ve bir sürü yeni karakterle birleştirin.