My Talking Tom Friends, çocuğunuz veya küçük kardeşiniz için indirip oynaması için vereceğiniz güvenli mobil oyunlardan. Popüler serinin yeni oyunu My Talking Tom Friends (Benim Konuşan Tom’um Arkadaşlar), Tom ve arkadaşlarını bir araya topluyor. Tom’un biriciği Angela, sevimli dostumuz Hank, Ginger, Ben, Becca, kısacası milyonların sevgisini kazanan tüm karakterler oyunda mevcut. Hemen My Talking Tom Friends oyununu indirin, Tom ve arkadaşlarıyla eğlenmeye başlayın.

Mobilde küçük yaş kullanıcılar tarafından en çok oynanan sanal evcil hayvan oyunlarından Konuşan Tom’un yenisi nihayet çıktı. My Talking Tom Friends, adından da anlayacağınız üzere Tom ve arkadaşlarını bir araya topluyor. My Talking Tom, My Talking Tom 2, My Talking Angela, My Talking Hank ve diğer dünya genelinde başarılı oyunları bu sanal evcil hayvan simülasyonunda buluşuyor. Her zaman olduğu gibi istedikleri tek şey ilgi. Eğlence oyuncaklarıyla oyunlar oynuyor, karınlarını doyuruyor, banyo yaptırıyor, uyutuyorsunuz. Yalnız unutmayın; her karakterin isteği farklı. Vakit geçirip sevdikleri, sevmedikleri şeyleri öğrenmeniz gerekiyor.

My Talking Tom Friends, beceri, refleks, bulmaca çözümüne dayanan eğlenceli mini oyunlar da içeriyor.