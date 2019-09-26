Büyü dolu modern bir dünyada yer alan Mythgard, olağanüstü derecede taktiksel oyun ve stratejik güverte inşası sunan bir aksiyon yapımıdır. Mythgard'ın oyun derinliği, türün en eski günlerine dayanıyor ve zengin özelliklere sahip sistemleri, oynamanın birçok yolunu sunuyor.

Mythgard, sınırsız derinlik ve sonsuz stratejiye sahip bir kart oyunudur. Hızlı ve akıcı taktiksel aksiyon ile eşsiz bir oyun deneyimi yaşayın. Rakiplerinizi yok etmek için büyü, kölelik, büyü ve eserler kullanın.

Her kart oyun yoluyla kazanılabilir ve koleksiyonunuzu istediğiniz şekilde oluşturabilirsiniz. Çeşitli PvE modları günlük ödüller verirken, eşit sayıda PvP modları yeteneklerinizi nihai rakiplere karşı test etmenizi sağlar.

Oyunu öğrenmek, yeteneklerinizi ve stratejinizi geliştirmek için kazandığınız kartları kullanın. Kampanya, her renk grubunun özelliklerini incelemenizi, kart koleksiyonunuza atlama işlemini başlatmanızı ve en önemlisi Mythgard maceranızın tadını çıkarmanızı sağlar.