Night Driver, Atari’nin araba yarışı oyunu ve seneler sonra mobil platformda karşımıza çıkıyor. Hem Android hem de iOS platformunda ücretsiz indirilebilir olan arcade yarış oyunu, nostalji yaşamayı sevenlere hitap ediyor. Grafik, ses ve oynanışın yeni nesil mobil cihazların kalitesine göre yeniden ayarlandığı klasik araba yarışında süre bazlı yarışlara katılıyoruz.

Mobil platformda 40 yıllık mazisi olan tek araba yarışı oyunu sanırım. Atari tarafından geliştirilen arcade araba yarışının mobil sürümü oldukça başarılı. Dönemin konsollarında heyecanla oynanan yarış oyunu mobile aktarılırken elbette görsellerden oynanışa içeriğe her şey elden geçirilmiş ancak sürdüğümüz modifiyeli arabalar dönemin gözdeleri. Oyuna geçecek olursam; Sadece tek oyunculu yarış mevcut ve verilen süre içerisinde görevleri tamamlayarak yarışı sonlandırmamız gerekiyor. Süre bittiğinde can hakkımızı kullanarak veya reklam videolarını izleyerek yarışa kaldığımız yerden devam edebiliyoruz. Her yarış sonunda zorluk seviyesi bir üste çekiliyor. Bir noktadan sonra yükseltme yapmadan veya yeni bir araba almadan yarışı sürdürmek zorlaşıyor.

Kaydırma, sürükleme, ufak dokunuşlara dayalı kolay kontrol sistemiyle gelen araba yarışının herkese hitap etmediğini belirtmek gerek. Seneler öncesinin oyunlarını yeni nesil mobil cihazlarda görmek isteyenlerin keyifle oynayacağı oyunlardan.