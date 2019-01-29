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Nimian Legends : BrightRidge 8.1 (ios)
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  5. Nimian Legends : BrightRidge - iOS için Rol Yapma Oyunu

Nimian Legends : BrightRidge

8.1
ios
Nimian Legends : BrightRidge
ÜCRETSİZ
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Murat İşçi
Murat İşçi -

Harika deneyim sunan bir rol yapma oyunu

Nimian Legends : BrightRidge, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eşsiz bir rol yapma oyunu olarak dikkat çekiyor.

Beğenerek oynayabileceğiniz harika bir mobil rol yapma oyunu olarak dikkat çeken Nimian Legends : BrightRidge, zorlu görevleri tamamlarayarak ilerleyebileceğiniz bir oyundur. Boş zamanlarınızda oynayabileceğinizi düşündüğüm oyunda maceradan maceraya koşuyor ve keyifli vakit geçirebiliyorsunuz. Kendi dünyanızı özelleştirebileceğiniz oyunda hayalinizdeki gibi bir yaşama sahip olabiliyorsunuz. Farklı oyun modlarına sahip olan Nimian Legends : BrightRidge, mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken oyunlardan bir tanesi. Bu tarz oyunları seviyorsanız Nimian Legends : BrightRidge sizleri bekliyor.

Nimian Legends : BrightRidge oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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