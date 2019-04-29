Sürekli olarak büyüyen bir çiçeği kontrol ederek engelleri aşabileceğiniz ve yukarı doğru hareket ederek önünüze gelen tüm her şeyi yiyebileceğiniz Nom Plant, binlerce oyun sever tarafından tercih edilen eğlenceli bir oyundur.

Basit ama bir o kadarda kaliteli grafikleri ile oyunculara sıra dışı bir deneyim yaşatan bu oyunda amaç, saksıda yer alan bir çiçeği sağa ve sola yönlendirerek yukarı doğru hızla ilerlemek ve karşınıza çıkan objeleri yiyerek altın toplamaktır. Taş blokları kırarak ve dikenli tuzaklardan kaçarak çiçeğinizi büyütmeye devam edebilir ve en yükseğe çıkarak maksimum seviyede puan toplayabilirsiniz. Bu sayede yeni çiçeklerin kilidini açabilir ve farklı parkurlarda yarışabilirsiniz. Stres giderici özelliği ve sürükleyici bölümleri ile sıkılmadan oynayabileceğiniz eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyun içerisinde birbirinden zor onlarca farklı parkur ve her parkurda sayısız engel yer almaktadır. Ayrıca çiçeğinizi sürekli olarak büyütebileceğiniz birçok farklı yiyecek bulunmaktadır.

Hem Android, hem de İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz Nom Plant, ücretsiz oyunlar arasında yer almaktadır.