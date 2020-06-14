Noodle Master oyunu iOS işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunudur.

Yemek yapmayı sevenler burada mı? Özellikle de Asya mutfağına ilgisi olanları çok mutlu edecek bir oyunla karşınızdayım. Sizler de yemek yaparken eğlenmek ve işe biraz renk katmak istiyorsanız bu oyun tam size göre. Oynarken elinizden bırakmak istemeyeceğiniz efsane sürükleyici bir oyun.

Yapman gerekenler ise çok basit. Sana verilen kasenin içine erişte makinasından çıkan noodle'ları düzgün bir şekilde yerleştirmek. Ama dikkatli olman gereken bir konu var. Bu kasenin içinde senin istemeyeceğin şeyler de olabilir. Onları dışarı çıkarmak da senin görevin. En güzel ramen tabağını oluşturmak istiyorsan biraz uğraşman gerekiyor. Kusursuz tabaklar ortaya koyarak üç yıldız kazanabilirsin. Ne kadar çok oynarsan o kadar başarılı tabaklar ortaya koyarsın. Hadi bakalım elinden geleni yap. Bu mükemmel atmosferin hakkını ver. Du durak bilmeyen maceraların içinde çok eğleneceksin. Sen de bu maceraya katılmak istiyorsan oyunu indirip hemen oynamaya başlayabilirsin.

Oyunu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.