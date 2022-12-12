Photoshop Olmadan PSD Dosyalarını Açmanın ve Düzenlemenin En İyi Yolları

Popüler fotoğraf düzenleme hizmeti Photoshop olmadan PSD dosyalarını açma işlemi nasıl yapılır? Bu yazıda Photoshop'a gerek kalmadan PSD dosyasını açabilmenizi sağlayan birbirinden başarılı hizmetleri bir arada topladık.

Photoshop’un varsayılan dosya uzantısı PSD’dir. Photoshop üzerinde bir görsel tasarlarken farklı bir işiniz çıktığında çalışmayı PSD olarak kaydedebilir ve çalışmanıza daha sonra kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

Her ne kadar PSD, Photoshop’un varsayılan dosya uzantısı olsa da farklı araçlar üzerinden PSD dosyalarını açabilir hatta düzenleme işlemi bile gerçekleştirebilirsiniz. Bu yazıda, Photoshop programı olmadan PSD dosyalarının nasıl açılabileceğini açıkladık.

Photoshop Olmadan PSD Dosyalarını Açma Yöntemleri

Google Drive

Photopea

Artweaver

Art Master

GIMP

CorelDraw

PSD Viewer

Paint.Net

IrfanView

Yukarıda PSD dosyalarını açma işleminin yapılabilmesini sağlayan hizmetler bulunuyor. Listede yer alan hizmetlerin ayrıntılarına aşağıdan göz atabilirsiniz. Ayrıca görseller üzerinde çeşitli işlemleri kolayca yapabilmenizi sağlayan en iyi tek amaçlı fotoğraf düzenleme uygulamaları listesini de inceleyebilirsiniz.

Google Drive

PSD dosyasında yer alan görseli görüntülemek istediğinizde Google Drive güzel ve kolay bir seçenektir. İlk olarak Google Drive'ı açın ve hemen ardından PSD dosyasını Google Drive'ınıza yükleyin. Yükleme tamamlanır tamamlanmaz, görsele sağ tıklayın ve açılan pencere üzerinden “Önizleme” seçeneğini seçin.

Söz konusu adımları uygulayarak popüler bulut depolama hizmeti Google Drive üzerinden PSD dosyalarını görüntüleyebilirsiniz. Google Drive, PSD dosyalarının katmanlarını görüntülemenize izin vermez.

Photopea

Photopea, PSD dosyalarını açmak için mükemmel bir çevrim içi web sitesidir. Photopea üzerinden PSD dosyalarını doğrudan bilgisayarınızdan veya bir URL vasıtası ile açabilirsiniz. Özelleştirme işlemlerine de olanak sağlayan Photopea, Türkçe dahil çok sayıda dilde kullanılabiliyor.

Photopea, bir PSD dosyasının bütün katmanlarını görmenize izin verir. Ek olarak, PSD üzerinde düzenleme gerçekleştirebilirsiniz. Photopea, çevrim içi bir araç olduğu için herhangi bir platform aracılığıyla kolayca ulaşılabilir ve kullanılabilirdir.

Artweaver

Artweaver, PSD dosyalarını zahmetsizce açmak için harika bir araçtır. Artweaver’da katmanları kolayca görüntüleyebilir, yeni bir katman oluşturabilir ve görselde temel değişiklikler yapabilirsiniz. Artweaver’ın ücretsiz sürümü, bulanıklık, deforme etme, keskinleştirme ve diğer gerekli filtreler gibi filtrelere sahiptir.

Görselin ton/doygunluk ve parlaklık düzeylerini artırma gibi ayarlamalar yapabilirsiniz. Ve PSD dosyasını JPEG, TARGA, bitmap, tiff ve GIF şeklinde kaydedebilirsiniz. Küçük dosya boyutuna sahip olan Artweaver'da kullanıcı dostu bir arayüz bulunuyor.

Art Master

Art Master, PSD dahil olmak üzere birden çok dosya formatını açabilen basit bir görsel görüntüleyicidir. Görseli yüklemek için dosyaları Art Master’ın kullanıcı ara yüzüne sürükleyip bırakabilirsiniz.

Başarılı hizmet Art Master sadece PSD, JPEG, PNG, TIFF ve BMP gibi birden fazla formatı açmakla kalmaz, aynı zamanda PSD'lerinizi JPEG ve PNG gibi diğer formatlara da dönüştürebilir. Sadece MacOS platformunda yer alan Art Master’ın katmanları desteklemediğini belirtelim.

GIMP

GIMP, Photoshop'a en yakın açık kaynak alternatifidir. GIMP, düzen açısından Photoshop'a oldukça benziyor. GIMP ile sadece bir PSD dosyasını açmakla kalmaz, aynı zamanda çeşitli temel düzenlemeler de yapabilirsiniz. GIMP, Windows, MacOS ve Linux için kullanılabilen platformlar arası bir masaüstü programdır.

CorelDraw

Yıllardır popülerliğini devam ettirerek büyük bir başarının altına imza atan CorelDraw üzerinden PSD uzantısına sahip olan dosyaları kolayca açabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken açmak istediğiniz dosyaya sağ tıklamak ve ardından CorelDraw programını seçmektir.

PSD Viewer

PSD Viewer, PSD dosyalarını açabilmenize imkân tanıyan çevrim içi bir araçtır. Çok kolay bir kullanıma sahip olan hizmeti kullanarak PSD dosyalarını açmak için "Select File" butonuna basmanız ve dosyayı seçmeniz yeterlidir. PSD'nin dışında RAF, CRW, TGA gibi uzantıları da destekleyen hizmette yükleme dosya boyutunun 20 MB ile sınırlı olduğunu belirtelim.

Paint.Net

PSD dosyalarını açabilmenize olanak tanıyan hizmetler arasında Paint.Net de yer alıyor. Dünya çapında çok popüler olan fotoğraf düzenleme hizmetinde çeşitli araçlar bulunuyor. Eklenti desteğinin yer aldığı programda başarılı bir kullanıcı arayüzü mevcut.

IrfanView

Küçük dosya boyutu ile dikkat çeken IrfanView'da Unicode desteği bulunuyor. Basit kullanıma sahip olan programda PSD, PNG, PPM, TGA, TIF dahil olmak üzere pek çok dosya formatını destekliyor. Dolayısıyla IrfanView üzerinden Photoshop dosyalarını açabilmeniz mümkün.

Bu yazıda Photoshop olmadan PSD dosyalarını açma işlemin yapılabilmesini sağlayan hizmetleri sıraladık. Peki, sizce en başarılı hizmet hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

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