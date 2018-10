Notes Plus uygulamasını kullanarak iOS işletim sistemli cihazlarınızdan notlarınızı kaydedebilirsiniz.

Toplantı, ders vb. yerlerde kağıtlara not almak yerine akıllı telefonlarınıza kaydedebilmenize olanak tanıyan oldukça başarılı bir not alma uygulaması olan Notes Plus uygulamasını kullanabilirsiniz. Apple Pencil ve iPad Pro desteği sunan uygulamada, el yazısı veya klavye ile not alabiliyorsunuz. El yazısını metne dönüştürme teknolojisini de sizlere sunan Notes Plus uygulamasında, 52 farklı dil desteğinin de bulunduğunu belirtelim.

Notlarınıza albümden veya kamera ile fotoğraf eklemenize de imkan tanıyan Notes Plus uygulamasında, notlarınızı PDF veya resim formatında dışa aktarabiliyorsunuz. Bunun yanında, PDF ve DOC dosyalarını da içe aktarma seçeneği sunan Notes Plus uygulamasında, Dropbox hesabınıza otomatik yedekleme yapılmasını sağlayabilirsiniz. Eğer siz de notlarınızı keyifli bir şekilde almak ve kaydetmek istiyorsanız, Notes Plus uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza 44,99 TL ücret ödeyerek indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri