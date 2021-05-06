Novakid, Dünyanın her yerinden 5-12 yaş aralığındaki çocuklar için anadili İngilizce olan öğretmenlerle online İngilizce dersleri sunuyor.

49 ülkeden 30.000’nin üzerinde çocuğun Avrupa standartlarında İngilizce eğitimi gördüğü Novakid’de her öğretmen çocuklarla çalışma deneyimine ve uluslararası eğitmenlik sertifikasına sahip ve düzenli olarak eğitimlerden geçiriliyorlar. Anadili İngilizce olan deneyimli pedagog ve uzmanlar tarafından oluşturulan programlar kolaydan başlayıp yavaş yavaş zora gidiyor, her ders 25 dakika sürüyor. Çocuğunuzun ev konforunda İngilizce öğrenebileceği en iyi mobil uygulamalardan biri.

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Novakid’de çocuklar İngilizce’yi ana dilleri olarak öğreniyor. Öğrenciler anadili İngilizce olan biriyle canlı iletişim sırasında pratik konuşma becerileri kazanıyor. Dersler eğlenceli ve etkili biçimde tasarlanmış, 25 dakika sürüyor, böylece çocuklar konsantrasyonlarını kaybetmiyor ve daha etkili şekilde öğreniyorlar. Öğretmenler, öğrencilerin başarılarını ve kişisel gelişimlerini takip ediyor. Öğretmenlerin müfredatı her çocuk için ayrı ayrı ayarlayabilmesi için özel gramer, konuşma ve okuma sınıfları var. Program, CEFR ilkelerine dayanıyor ve 4 ana seviyeden oluşuyor; okul öncesi çocuklar için özel programdan ileri seviyede yoğun konuşma kursu “Time2Talk” derslerine kadar. Seviyeler ünitelerden oluşuyor. Her ünitede belirli bir gramer, kelime bilgisi ve konuşma uygulamalarıyla aynı konudan oluşan 4 ders var.