İşCep Dil Değiştirme Nasıl Yapılır?

İşCep mobil bakacılık uygulaması, finansal işlemleri hızlandıran en önemli araçlardan biri fakat arayüzün kullanıcının bilmediği bir dilde olması, kullanım deneyimini doğrudan olumsuz yönde etkiler. Neyse ki İşCep dil değiştirme işlemi ile saniyeler içinde uygulamayı Türkçe veya İngilizce olarak ayarlamak mümkün.

İşCep İngilizce oldu ise endişelenmenize gerek yok. Yalnızca bir adım ile uygulamanın arayüzünü tekrar Türkçe yapabilirsiniz. Bu rehberde İşCep uygulamasını Türkçe yapma işleminin nasıl yapıldığını açıkladık. Eğer akıllı telefon ve tabletinizde yüklü olan İş Bankası uygulamasının dilini değiştirmek istiyorsanız rehberimizdeki adımı uygulamanız yeterlidir.

İşCep Dil Değiştirme Adımları

İşCep uygulamasına girin.

uygulamasına girin. Sol üst köşedeki "EN" simgesine basın.

Türkçe seçeneğini seçin.

Uygulamanın arayüzü anında Türkçe olacak.

İşCep uygulamasında İngilizce ve Türkçe olmak üzere iki farklı dil desteği bulunuyor. Uygulamanın arayüzünü yanlışlıkla İngilizce yapmış olabilirsiniz. Öte yandan VPN programı kullanıyor olabilirsiniz veya cihazın varsayılan dili İngilizce olarak seçilidir. Tüm bunlar, uygulamanın dilinin değişmesine yol açabilecek sebeplerdir.

Böyle bir durumda ilk olarak hesabınızdan çıkış yapmanız gerekiyor. Çıkış yapmak için sol üst köşede yer alan profil simgesine dokunun. Bu adımı uyguladığınızda çeşitli kategorilerin yer aldığı bir sayfa açılacak. Açılan sayfa üzerinden kırmızı renge sahip olan "Log Out" butonuna basın.

Bu adımı uygulamanız hâlinde hesabınızdan çıkış yapılacaktır. Daha sonra ekranın sol üst köşesinde yer alan "EN" simgesinin üzerine dokunun. Bir pencere açılacak. Açılan pencere üzerinden Türkçe seçeneğini seçin. Bunu yaptığınızda uygulama anında Türkçe olacak. İstediğiniz zaman uygulamayı tekrar İngilzice yapabilmek de mümkün.

İşCep Uygulamasını İngilizce Yapma Adımları

İşCep uygulamasına girin.

Sol üst köşedeki "TR" simgesine basın.

English seçeneğini seçin.

Uygulamanın arayüzü anında İngilizce olacak.

İşCep uygulamasını İngilizce dilinde kullanmak istiyorsanız öncelikle hesabınızdan çıkış yapın. Bir sonraki adımda ekranın sol üst köşesinde bulunan "TR" simgesine basın ve hemen ardından "English" seçeneğini seçin. Bu adımı uyguladığınız takdirde uygulamanın arayüzü İngilizce olacaktır. Uygulamayı istediğini zaman tekrar Türkçe yapabilirsiniz. Bunun için yukarıda yer alan adımı uygulamanız yeterlidir.

Bu rehberde İş Bankası tarafından sunulan mobil bankacılık uygulaması İşCep'in dili nasıl değiştirilir sorusunu yanıtladık. Rehberimizde yer alan adımı uygulayarak uygulamayı istediğiniz zaman Türkçe ya da İngilizce dilinde kullanabilrisiniz. İstediğiniz zaman iki dil arasında kolayca geçiş yapabilirsiniz.