İngilizce Öğrenmek İçin İzlenilebilicek 5 Dizi

İngilizce öğrenmek için altyazılı film veya dizi izlemeniz gerektiğini mutlaka duymuş ya da görmüştürsünüz. Birçok kişi dil öğrenme sürecinde en faydalı olabilecek şeylerden biride film veya dizi izlemek olduğunu söyler. Ancak binlerce dizi ve film arasından hangisinin doğru film ya da dizi olduğunu seçmek zordur. Birçok öneri kişilerin deneyimlerine göredir. Bizler de sizler için faydalı olabilecek 5 diziyi seçtik. Peki İngilizce öğrenmeniz için izlemeniz gereken bu 5 dizi neler? Gelin birlikte bakalım.

İngilizce Öğrenmek İçin İzlenebilecek 5 Dizi

[email protected] English

Family Guy

The Office

How I met Your Mother

Friends

İngilizce öğrenme sürecinde basit bir dizi ile başlamak istiyorsanız [email protected] English tam size göre. Arjantin’den gelen Hector’un çok az bir İngilizce ile daha önce tanıştığı İngiltere'de bulunan arkadaşının yanına gelmekte. Hector arkadaşının yanına geldiğinde düşük seviye İngilizcesi ile anlaşmaya çalışmakta.

Hector’un arkadaşını ziyarete geldiğinde 2 kişi ile daha tanışmış ve 4 kişilik bir arkadaş grubu olmuştur. Hector’un kıyafet almak için mağazaya gittiğinde neler yapması gerektiğini arkadaşları ona tek tek anlatır. Bunun gibi birçok hikaye ile arkadaşları Hector’a uygulamalı bir şekilde İngilizce öğretmektedir. Bu sayede gündelik hayatta yaşanan olayları öğrenebilir İngilizce öğrenmekte kendinizi geliştirebilirsiniz.

Tür: Komedi

Oyuncular: Vanessa Seydoux, Lawrence Ray, Javier Marzan

IMDb Puanı: 7.4

Family Guy

Çizgi dizi severlerin en çok sevdiği diziler arasında yer alan Family Guy, Griffin ve ailesi etrafında dönmekte başlarından birçok eğlenceli olaylar geçen ailenin, sizlere İngilizce öğrenirken hem eğlendiren hem öğreten bir dizi olduğunu söyleyebiliriz. 1999 Yılında hayatımıza giren dizi halen en sevilen diziler arasında yer almakta.

Tür: Animasyon ve komedi

Oyuncular: Seth MacFarlane, Alex Borstein, Seth Green

IMDb Puanı: 8.2

The Office

Bir kağıt satan firmanın ofisi ne kadar heyecanlı ve aksiyon dolu olabilir diyebilirsiniz. Ancak The Office, bir ofiste başa gelebilecek tüm komik olayları derlemiş ve izleyiciler arasında en çok konuşulan komedi dizileri arasında yer almaktadır. Michael, Jim, Pam ve Dwight gibi karakterlerin üzerinde birçok eğlenceli ve komik olay geçmektedir. Milyonlarca izleyicisi bulunan dizi, İngilizce öğrenmek için birebir tavsiye edebileceğimiz diziler arasında yer almaktadır.

Tür: Komedi

Oyuncular: Steve Carell, Jenna Fischer, John Krasinski

IMDb Puanı: 9.0

How I Met Your Mother

Gerçek aşkını aramakta olan Ted ve çapkın arkadaşı Barney’in onu kötü yollarını alet etmesi ve 5 arkadaş grubunun başına gelen olayları anlatan komedi dizisi. İngilizce öğrenmek isteyenlere en çok tavsiye edilen diziler arasında yer almaktadır. Lily ve Marshall çifti, Ted ve Barney’in bir dönemler sevgilisi olan Gazetecesi Robin, romantik ve komedinin işlendiği bir dizidir.

Tür: Romantik ve komedi

Oyuncular: Josh Radnor, Jason Segel, Cobie Smulders

IMDb Puanı: 8.3

Friends

Listemizin sonuncu önerisi Altı arkadaşın hikayelerini anlatan Friends dizisi, İngilizce öğrenmek isteyenler ve eğlenmek isteyen kişiler için çekilmiş diyebiliriz. 1994 Yılında hayatımıza giren dizi, The Office gibi milyonlarca izleyiciye ulaşmıştır.

Tür: Romantik ve komedi

Oyuncular: Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow

IMDb Puanı: 8.9

Bu içeriğimizde İngilizce öğrenmeniz için mutlaka izlemeniz gereken 5 eğlenceli diziyi sizler için derledik. Sizler bu listede hangi dizilerin yer almasını isterdiniz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizler ile paylaşmayı unutmayın.