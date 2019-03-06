Football Manager serisinin geliştiricisi tarafından ortaya atılan OWNAFC fikri, gelmiş geçmiş en ilginç fikirlerden bir tanesi olarak gün yüzüne çıktı. Gerçek bir futbol takımını yönetme, taktiklerini belirleme, çalışacak kişileri seçme, transfer yapma ya da buna benzer her detayın kontrol edilebileceği bir uygulama yapan geliştiriciler, birçok oyuncunun katkıları ile doğru kararları vererek, kulübü büyüteceklerini söylediler.

Bu, yepyeni bir nesil futbol kulübü sahiplerinin ön saflarında yer almak için yaşam boyu bir kez şansınız. Gerçek hayattaki bir futbol kulübünün sorumluluğunu üstlenin ve ilk elden oyunun ihtişamını tadın. Bu, Sky Sports döneminden bu yana futboldaki en büyük devrimin bir parçası olmak için eşsiz bir fırsat. Eşsiz konseptimiz futbolu taraftarlara geri getirmek için tasarlandı. Gemiye girin ve birlikte OWNA'larımız gerçek hayattan profesyonel bir futbol kulübü satın alarak tarih yazacaktır.

OWNAFC özellikleri