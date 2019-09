Yanınızda kapsamlı bir İngilizce sözlük bulunsun istiyorsanız, Oxford Dictionary of English uygulamasını iOS işletim sistemli cihazlarınıza indirebilirsiniz.

350.000 kelime, kelime öbeği ve anlamı içeren ayrıntılı bir İngilizce sözlük uygulaması olan Oxford Dictionary of English, öğrenciler ve akademisyenlerin dışında güvenilir bir sözlüğe ihtiyaç duyan herkese hitap ediyor.

Merak ettiğiniz kelimeleri akıllı arama özelliği sunan araçlarla kolayca bulabileceğiniz Oxford Dictionary of English uygulamasında, siz kelimeyi yazarken otomatik olarak çıkan kelime tahminlerini de görebiliyorsunuz. Klavye ile kelimeleri yazmak yerine kameraya da gösterebileceğiniz Oxford Dictionary of English uygulaması, kameranın gördüğü tüm kelimeleri tespit edip listeleyebilme özelliği sunuyor. Reklamsız kullanım, sesli telaffuz ve çevrimdışı modu gibi özellikler için Premium planı sunan Oxford Dictionary of English uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri