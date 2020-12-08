Pasha Fencer - Savaşçı Paşa App Store'da! Can Yaman'ın marka yüzü olduğu RPG oyunu dünya çapında 50 milyon oyuncuya sahip.
Pasha Fencer - Savaşçı Paşa, tüm dünyada 50 milyon oyuncunun oynadığı oldukça popüller dikey RPG oyunu. Ünlü oyuncu Can Yaman’ın marka elçisi olduğu online savaş oyunu App Store’da da ücretsiz indirilmeye açıldı. Ön kayıt yaptıranlara büyük ödüller veriliyor. Kral Balonu, Lakap Sefere Çık, 2x EXP İksiri, B-Elmas, Sikke, Çevrimdışı AFK Kartı, Eğitim Parşömeni gibi ön kayda özel ödülleri elde etmek için hemen yukarıdaki Pasha Fencer İndir butonuna dokunun, App Store’dan ön kaydınızı oluşturun.
Pasha Fencer - Savaşçı Paşa İndir
Savaşçı Paşa 15 Aralık tarihi itibarıyla oyuncularla! Dünya çapında en çok oynanan RPG oyunlardan Savaşçı Paşa, Türk oyunculara özel hediyelerle merhaba dedi. Oyuna giriş yapar yapmaz Türkiye için hazırlanmış öze kostümü alıyorsunuz. Ön kayıt yaptıktan sonra Kostüm-Hayat Kostümü sizin oluyor. Bunların yanı sıra ön kayıt hediyesi, hediye kodu ve 10 devamlı çekme şansına da sahip oluyorsunuz.
Pasha Fencer, ilk dikey RPG olarak özel dikey kullanıcı arayüzü sunuyor. Tek elle oynanış kolaylığı oyunu dilediğiniz yer ve zamanda keyifle oynamanızı sağlıyor. Oynanışa geçmişken, kılıç ve sihrin büyülü dünyasında maceraya atıldığınız bu oyunda şeytani boss ve düşmanlarla çarpışıyorsunuz. Tek başınıza savaşabilir veya ittifaklar kurup yan yana çarpışabilirsiniz.
- Yeni oyuncular için özel avantajlar: Size özel! Yeni oyuncular kayıt olduklarında yeni özel görünümler seçebilirler.
- Kolay dikey kullanım: Orijinal dikey ekran kullanımı geleneksel iki elle oynanışı kırarak oyunun tadını tek elle çıkarmanızı sağlıyor. İlk dikey rol yapma oyunu; istediğiniz zaman istediğiniz yerde oynayın.
- Çapraz sunucu savaş alanı: Çığır açan sunucu kısıtlamaları, tüm oyuncularla PK’nın keyfini çıkarın; Kardeşlerinizle savaşın, düşmanı yenin. İyi eğlenceler, iyi zaferler!
- Ligler ve Yakın Arkadaşlar: Çeşitli günlük liglerde oynama, zengin lig ödülleri, efsaneler yaratma; yakın arkadaş oynanışı, gerçek sosyal, gerçek arkadaş; Oyunda unutulmaz arkadaşlıklar bırakın!
- Muhteşem dış görünümler: Farklı zarif dış görünümler, havalı ve baskıcı binekler, sevimli evcil hayvanlar, muhteşem kanatlar, güçlü ve keskin silahlar… Tümünü benzersiz bir kostümle eşleştirin! Tarzınızı gösterin!
- Süper görsel keyif: Süper görüntü kalitesi, kapsamlı yükseltmeler, süper gerçekçi 3B efektler ve dikkat çekici detaylar, süper harika beceriler ve özel efektler, size muhteşem bir görsel eğlence sunar.
- Yüksek çevrimdışı gelir: Herkes için akıllı yapay zeka, ultra yüksek çevrimdışı gelir, yükseltme kolay ekipman edinme kolay! Ekipmana kolay erişim ve günlük görev deneyimi. Asla geride kalmayacaksınız!
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