Pasha Fencer - Savaşçı Paşa, tüm dünyada 50 milyon oyuncunun oynadığı oldukça popüller dikey RPG oyunu. Ünlü oyuncu Can Yaman’ın marka elçisi olduğu online savaş oyunu App Store’da da ücretsiz indirilmeye açıldı. Ön kayıt yaptıranlara büyük ödüller veriliyor. Kral Balonu, Lakap Sefere Çık, 2x EXP İksiri, B-Elmas, Sikke, Çevrimdışı AFK Kartı, Eğitim Parşömeni gibi ön kayda özel ödülleri elde etmek için hemen yukarıdaki Pasha Fencer İndir butonuna dokunun, App Store’dan ön kaydınızı oluşturun.

Pasha Fencer - Savaşçı Paşa İndir

Savaşçı Paşa 15 Aralık tarihi itibarıyla oyuncularla! Dünya çapında en çok oynanan RPG oyunlardan Savaşçı Paşa, Türk oyunculara özel hediyelerle merhaba dedi. Oyuna giriş yapar yapmaz Türkiye için hazırlanmış öze kostümü alıyorsunuz. Ön kayıt yaptıktan sonra Kostüm-Hayat Kostümü sizin oluyor. Bunların yanı sıra ön kayıt hediyesi, hediye kodu ve 10 devamlı çekme şansına da sahip oluyorsunuz.

Pasha Fencer, ilk dikey RPG olarak özel dikey kullanıcı arayüzü sunuyor. Tek elle oynanış kolaylığı oyunu dilediğiniz yer ve zamanda keyifle oynamanızı sağlıyor. Oynanışa geçmişken, kılıç ve sihrin büyülü dünyasında maceraya atıldığınız bu oyunda şeytani boss ve düşmanlarla çarpışıyorsunuz. Tek başınıza savaşabilir veya ittifaklar kurup yan yana çarpışabilirsiniz.