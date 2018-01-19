Pixel Drifters: Nitro (Drift Ustası: Nitro), kuş bakışı kamera açısından oynanış sunması ve grafikleriyle nostalji yaşatan ücretsiz araba yarışı oyunu. Drift yarış türünü seviyorsanız, atari döneminin oyunlarına özlem duyuyorsanız sizi o yıllara götürecek bu yarış oyununa bir şans vermelisiniz. İndirmesi de oynaması da ücretsiz ve sadece 240MB boyutunda.

iPhone ve iPad’de oynanabilen kaliteli birçok araba yarışı oyunu mevcut ancak Pixel Drifters adından da tahmin edeceğiniz üzere özel bir yapım. Görseller, sesler, oynanış, menüler her şeyiyle seneler öncesinin; çocukluğumuzun yarış oyunlarını karşımıza çıkaran Pixel Drifters, hem tek hem de çok oyunculu (multiplayer) modda oynama seçeneği sunuyor. İster görev odaklı bölümleri oynayın, ister hiç tanımadığınız oyunculara meydan okuyun, polislerden kaçarınız yok. Polisleri atlatmak için pistteki engelleri kullanmaktan başka şansınız yok. Tabii ki aracınızın gücünü sürekli artırmanız da gerekiyor.

Pixel Drifters: Nitro Özellikleri: