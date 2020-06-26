10 milyondan fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanmaya devam edilen PK XD macera oyunları arasında yer alıyor.

Hem Android platformunda hem de iOS platformunda oyuncuların beğenisine sunulan PK XD’de oyuncular hayallerindeki evi yaratacak, avatarlarını oluşturacak ve detaylı bir sanal dünyada yaşamlarını sürdürecekler.

Oyuncular evlerini diledikleri gibi dekore edebilecek, hayal gücünün sınırı ile diledikleri gibi özelleştirebilecekler.

Yapım içerisinde çeşitli maceralara da çıkacak olan oyuncular mini oyunlar eşliğinde bazı ödüller de elde edebilecekler. Eğlenceli aktivitelerin de yer aldığı yapım da çeşitli ev eşyalarına da ulaşmak mümkün olacak.

Özellikle oyuncular şömine gibi nesneler ile evlerine farklı bir bakış açısı kazandırabilecekler.

PK XD milyonlarca oyuncu tarafından oynanıyor.