Android ve İOS platformunda 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanan ve oynanmaya devam edilen Pocket Trader tamamen ücretsiz bir mobil strateji oyunudur.

Dünyanın dört bir yanındaki oyuncular tarafından ilgiyle oynanan Pocket Trader’da oyuncular alım satım yaparak gelirler elde etmeye çalışacaklar. Tahminler ve hamleler yapacağımız oyunda alım satımlar yaparak yüksek gelirleri hedefleyeceğiz.

Oldukça basit bir oynanışa sahip olan yapımda ücretsiz ve zorlu bir oynanış yapısı bizleri bekliyor olacak. Oyuncular iş simülasyonu adı altında ticari anlamladaki yeteneklerini sergileme fırsatı elde edecekler.

Google Play’de 4.1 gibi bir inceleme skor puanına sahip olan Pocket Trader geniş kitlelere ulaşmaya devam ediyor.