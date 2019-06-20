Android ve İOS platformunda 1 milyondan fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanan Police Pursuit ile eğlenceli ve bir o kadar da aksiyon dolu anlar yaşamaya hazır olun.

Google Play’de mobil oyuncular tarafından 4.8 gibi bir değerlendirmeye sahip olan mobil arcade oyununda polislerden kaçacak ve onları etkisiz hale getirmek için ter dökeceğiz. Sürekli artan heyecan dolu bir tempo eşliğinde sağa sola dönerek manevralar yapacak ve polisleri patlatacağız.

Benzersiz çok sayıda farklı araç modeline sahip olan yapımda basit kontroller eşliğinde olduklça eğlenceli bir mobil arcade oyunu oynayacağız. Hem Android hem de İOS platformunda 1 milyondan fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanan ve oynanmaya devam eden yapımda oyuncular rangarenk içerikler ile eğlenceli anların tadını çıkaracaklar.