Poparazzi, sosyal profillerinizin arkadaşlarınız tarafından oluşturulduğu bir fotoğraf paylaşım uygulaması. Siz arkadaşınızın paparazzisisiniz, onlar da sizin.. Bir arkadaşınız fotoğrafınızı çektiğinde bildirim alıyorsunuz. Beğenmediğiniz herhangi bir fotoğrafı profilinizden kaldırmada tam kontrole sahipsiniz. Poparazzi yalnızca iOS cihazlarda (iPhone ve iPad) kullanılabiliyor.

Poparazzi İndir

Poparazzi’de herkes sizin fotoğrafınızı çekebilir ancak sadece takip ettiğiniz kullanıcılar doğrudan profilinizde fotoğraf paylaşabilir. Takip etmediğiniz kullanıcılar tarafından gönderilen tüm fotoğraflar profilinizde görünmeden önce onay sürecinden geçiyor. Bir kullanıcıyı engellediğinizde sizin fotoğrafınızı çekmesini veya yüklemesini engellemiş oluyorsunuz. Birini engellerseniz artık sizinle uygulama üzerinden iletişim kuramıyor, bulunduğunuz fotoğrafları göremiyor, siz de bulundukları fotoğrafları göremiyorsunuz. Bir kullanıcıyı bildirmek için profiline gidip ardından “…” butonuna dokunup “Report” veya “Block”u seçiyorsunuz. Unutmayın, beğenmediğiniz bir fotoğrafı dilediğiniz zaman profilinizden kaldırabiliyorsunuz. Hesabınızı ayarlardan kolayca silebiliyorsunuz. Profilinizi sildiğinizde profilinizdeki tüm fotoğraflar sonsuza dek kaldırılıyor.

Poparazzi, arkadaşlarınızın paparazzileriniz olduğu sizin de onların olduğu yeni bir fotoğraf paylaşım ağı. Poparazzi’de profiliniz fotoğraflarınızı çeken arkadaşlarınız tarafından oluşturuluyor. Arkadaşlarınızın fotoğraflarını çekerken profillerini de oluşturmuş oluyorsunuz.