Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformdan oyun tutkunlarının hizmetine sunulan ve 1 milyondan fazla oyuncu grubu tarafından tercih edilen Project: Muse, eşsiz melodiler ve çılgın karakterler eşliğinde birbirinden eğlenceli şarkılar oluşturabileceğiniz sıra dışı bir oyundur.

Renkli grafikleri ve daha önce hiçbir yerde duymadığınız şarkıları ile sıkılmadan oynayacağınız bu oyunda amaç, çeşitli melodilerden oluşan ve hızla ilerleyen parkurlarda mücadele ederek ritim butonlarına sırasıyla basmak ve eğlenceli şarkılar oluşturarak seviye atlamaktır.

Her bölümde farklı bir ritim parkuru ve her parkurda eşsiz tasarımlara sahip şarkıcı karakterler bulunmaktadır.

Butonlara hızla basarak parkurda ilerlemeli ve ritmi bozmadan yolunuza devam etmelisiniz. Dilediğiniz karakteri seçerek müzik yapmaya başlayabilir ve bölüm atladıkça daha hareketli şarkılara ulaşabilirsiniz.

Sürükleyici özelliği ve eğlenceli şarkıları ile dikkat çeken kaliteli bir yapım sizleri bekliyor.

Mobil oyunlar arasında müzik kategorisinde yer alan ve geniş bir kitleye hitap eden Project: Muse, hiçbir ücret ödemeden cihazınıza kurabileceğiniz keyif verici bir oyun olarak öne çıkıyor.