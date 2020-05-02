PivotGames. Inc tarafından geliştirilen, oynaması ücretsiz olarak mobil oyunculara sunulan Puzzle Glow bulmaca oyunu olarak hayatına devam ediyor.

1 milyondan fazla oyuncu ile hem Android platformunda hem de iOS platformunda ücretsiz olarak indirilip oynanan başarılı yapım, birbirinden farklı seviyelere sahip olan onlarca bulmacayı karşımıza çıkarıyor.

Eşsiz bulmaca tasarımının yanı sıra görsel tasarımı ile de oyuncuları tatmin etmeyi başaran oyun çevrimdışı olarak oynanıyor. Herhangi bir internet bağlantısına ihtiyaç duymadan oynanabilen yapım da zaman sınırı da bulunmuyor.

Oyuncular diledikleri zaman diledikleri kadar birbirinden zorlu bulmacaları çözüme kavuşturuyorlar.

Temiz ve basit grafikler eşliğinde rahatlıkla oynanabilen yapım 900 farklı etaba sahip.