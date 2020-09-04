Quick Drift, kuş bakışı kamera açısından oynanış sunan araba yanlama, araba kaydırmaya dayalı mobil yarış oyunlarından biri. İlk olarak iOS platformuna çıkış yapan (belki de bu platforma özel kalacak) araba yarış oyununda drift yeteneğinizi göstererek bölümleri geçmeye çalışıyorsunuz. Bölüm odaklı oyunda zorluk düzeyi de gittikçe yükseliyor.

100MB civarı boyutuna rağmen kaliteli grafiklere sahip tepeden oynamalı bir drift oyunu karşımızda. Adından da anlayacağınız üzere temposu hiç düşmeyen bir yarış oyunu. Rakibiniz yok, peşinizden gelen/peşinize takılan polisler yok. Tek başınıza yarışıyorsunuz. Virajları zamanında almak dışında dikkat edeceğiniz bir nokta yok. Arabanın kontrolünü sağlamak için ekranın sol ve sağ yanını kullanıyorsunuz; dolayısıyla tek parmağınızla rahatça oynayabileceğiniz bir oyun. İlerledikçe para kazanıyor ve bunları yeni arabaların kilidini açmak için kullanıyorsunuz. Toplam 25 bölüm var ancak kolay olmadığını söylemem gerek.