RTS tarzı strateji oyunlarına farklı bir bakış açısı getiren RedSun'da birliklerin gerçek zamanlı kontrolünü sağlayın, üs inşa edin, saldırıları planlayın ve savaş alanında savunmayı güçlendirmek için emrinizde farklı birimleri yönetin. Her birimin kendine özel güçlü ve zayıf yanları vardır.

Bir savaş ordusunu yöneteceğiniz oyunda birimler oluşturun, üsler inşa edin ve ordunuzun gücünü asla hafife almayın. Zorlu düşmanlarla kapışacağınız RedSun'da savaşı yönlendiren taraf olun. Her binanın kendine göre özellikleri bulunuyorken ordunuzu daima güçlü tutmaya çalışın. Her an karşılabileceğiniz saldırılar sonucunda ordunuzu kanıtlayın ve düşmana büyük hasarlar verin.

RedSun RTS Özellikleri